الغنوشي: تطرقت مع الرئيس سعيّد لأهمية قيام تونس بمبادرات لإطفاء الحريق الليبي ق

الغنوشي: تطرقت مع الرئيس سعيّد لأهمية قيام تونس بمبادرات لإطفاء الحريق الليبي

قال رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الخميس عقب لقاء جمعه اليوم بالرئيس التونسي قيس سعيد ان اللقاء تناول العلاقات التونسية الليبية.

وأوضح الغنوشي في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية أنه تم "التأكيد على اهمية قيام تونس بمبادرات تساعد الليبيين على إطفاء الحريق وعلى تطوير التعامل بين البلدين وفي كل الاقليم".

يشار الى ان بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية حول لقاء سعيد بالغنوشي لم يتطرق الى هذه النقطة.

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