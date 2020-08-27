رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الآن بوجيا، لبحث العلاقات المشتركة بين الجانبين، حيث أكد العقوري على أهمية دور الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار ليبيا وحرص مجلس النواب على التنسيق المستمر مع الاتحاد، مجددا مطالبته برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 على فخامة رئيس مجلس النواب. وبدوره أكد بوجيا على دور مجلس النواب باعتباره السلطة الشرعية المنتخبة، كما استعرض المجهودات التي يبذلها الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا، مجددا رفضه لأي تواجد أجنبي على الأراضي الليبية.

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