طرابلس | مجموعات مسلحة موالية للسراج تطلق النار بموقع إغلاق طريق وإحتجاج في منط

#طرابلس | مجموعات مسلحة موالية للسراج تطلق النار بموقع إغلاق طريق وإحتجاج في منطقة غوط الشعال وتقبض على عدد من شباب المنطقة . #ليبيا #المرصد
#طرابلس | مجموعات مسلحة موالية للسراج تطلق النار بموقع إغلاق طريق وإحتجاج في منطقة غوط الشعال وتقبض على عدد من شباب المنطقة . #ليبيا #المرصد
وين الناتو وين؟؟؟ وين الناتو يا كلاب فبراير؟؟؟ وين الناتو يا فروخ الحرام كلاب النجمة والهلال كلاب الاتراك الانجاس وين؟؟
الناتو هذه المرة جموع الشعب الليبي للقضاء على الميليشيات وإلا سيحكمون ليبيا إلى ما لا نهاية فبنفس طريقة شباب بنغازى مهاجمتها هولاء الجبناء بكل ما أوتي الشباب من قوة وإلا الاستسلام لهم ويعملوا فينا ما يعملوا إلى مالا نهاية فالحل الوحيد معهم مهاجمتهم والقضاء عليهم عاجلا وإلا سيقضون على الليبين.
اقتربت نهاية الميليشيات بعون الله كمشة مخانب ورعاع وجهلاء ولا منطق لهم إلا منطق الرصاص وعاتوا فى البلاد فسادا وركبوا على كل الوزراء دون استثناء وهم الحكومة الفعلية فى البلاد وكذاب من يدعى عكس ذلك فكل الوزراء كانوا عبارة عن كلاب زينة ومخانب وجبناء وعملوا تحت الميليشيات ونفدوا لهم اوامرهم الباطلة التى أضرت بالبلاد والعباد .
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