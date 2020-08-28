خالد المشري مغردًا على تويتر عقب قرار وقف باشاآغا : فبراير ستنتصر رغم كيد الكائد

خالد المشري مغردًا على تويتر عقب قرار وقف باشاآغا : فبراير ستنتصر رغم كيد الكائدين . #ليبيا #المرصد
خالد المشري مغردًا على تويتر عقب قرار وقف باشاآغا : فبراير ستنتصر رغم كيد الكائدين . #ليبيا #المرصد
بعد ما اتناك فى غرفة مغلقة من السلطان المعتوه عاد منتشيا وبيزيط ولكن نسى هذا الاخوانى الحقير انه اليوم تم القبض على القائم بعمل مرشد عام الاخوان المجرم محمود عزت وان الاخوان فى كل مكان سيدخلوا السجون فى النهاية والان المنطقة الغربية تغلى وستشهد معارك طاحنة دموية من اجل الصراع على السلطة فالاتراك اذا دخلوا مكان جعلوه خراب ودمار
أضف تعليقـك