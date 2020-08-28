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خالد المشري مغردًا على تويتر عقب قرار وقف باشاآغا : فبراير ستنتصر رغم كيد الكائد

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خالد المشري مغردًا على تويتر عقب قرار وقف باشاآغا : فبراير ستنتصر رغم كيد الكائدين . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • بعد ما اتناك فى غرفة مغلقة من السلطان المعتوه عاد منتشيا وبيزيط ولكن نسى هذا الاخوانى الحقير انه اليوم تم القبض على القائم بعمل مرشد عام الاخوان المجرم محمود عزت وان الاخوان فى كل مكان سيدخلوا السجون فى النهاية والان المنطقة الغربية تغلى وستشهد معارك طاحنة دموية من اجل الصراع على السلطة فالاتراك اذا دخلوا مكان جعلوه خراب ودمار

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