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مجموعات ⁧‫#طرابلس‬⁩ المتمركزة بالميدان ضمن القوة المشتركة تتحدث عن إحباط إنقلاب

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مجموعات ⁧‫#طرابلس‬⁩ المتمركزة بالميدان ضمن القوة المشتركة تتحدث عن إحباط إنقلاب خطط له باشاآغا والمشري وجماعة الإخوان مؤكدة قرب صدور عدة قرارات تكميلية ضد قيادات الجماعة المتغلغلة في السلطة . ⁧‫#ليبيا‬⁩

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • باشاغا ظل فى تركيا عشرة ايام وعاد والمشرى عاد بعد ان اجتمع فى غرفة مغلقة مع السلطان المعتوه مما يدل على خطورة المؤامرة التركية لهذا يجب فوار اخراج المرتزقة والاتراك فورا خاصة بعد تعهد الرئيس المصرى فى خطاب له بعدم مهاجمة الجيش الوطنى لطرابلس مرة اخرى ولو ادى الامر لطلب دعم عربى مباشر لطرد الاحتلال والاخوان من دول الجوار مصر والجزائر وتونس

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