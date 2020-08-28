مجموعات ⁧‫#طرابلس‬⁩ المتمركزة بالميدان ضمن القوة المشتركة تتحدث عن إحباط إنقلاب خطط له باشاآغا والمشري وجماعة الإخوان مؤكدة قرب صدور عدة قرارات تكميلية ضد قيادات الجماعة المتغلغلة في السلطة . ⁧‫#ليبيا‬⁩