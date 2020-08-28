المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعقد إجتماعا عاجلا ،لمناقشة الوضع السياسي والأمن

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعقد إجتماعا عاجلا ،لمناقشة الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين المتظاهرين، والاطلاع على التحقيقات التي أجريت فيما وقع من تجاوزات تجاههم.
كما ناقش الاجتماع المواقف التي أتخذها وزير الداخلية والبيانات التي أصدرها مؤخراً، وقرر المجلس الرئاسي إيقاف وزير الداخلية ومثوله للتحقيق أمام المجلس وتكليف وكيل الوزارة بتسيير عمل الوزارة، كما قرّر تكليف القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية بضبط الأمن وتأمين العاصمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة الأخرى.
كما قرر المجلس الرئاسي استئناف صرف علاوة العائلة المقررة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013 م عن سنة 2020م.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعقد إجتماعا عاجلا ،لمناقشة الوضع السياسي والأمن
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعقد إجتماعا عاجلا ،لمناقشة الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين المتظاهرين، والاطلاع على التحقيقات التي أجريت فيما وقع من تجاوزات تجاههم.
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