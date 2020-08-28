المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعقد إجتماعا عاجلا ،لمناقشة الوضع السياسي والأمن

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعقد إجتماعا عاجلا ،لمناقشة الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين المتظاهرين، والاطلاع على التحقيقات التي أجريت فيما وقع من تجاوزات تجاههم.

كما ناقش الاجتماع المواقف التي أتخذها وزير الداخلية والبيانات التي أصدرها مؤخراً، وقرر المجلس الرئاسي إيقاف وزير الداخلية ومثوله للتحقيق أمام المجلس وتكليف وكيل الوزارة بتسيير عمل الوزارة، كما قرّر تكليف القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية بضبط الأمن وتأمين العاصمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة الأخرى.

كما قرر المجلس الرئاسي استئناف صرف علاوة العائلة المقررة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013 م عن سنة 2020م.