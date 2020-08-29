بيان لقوة حماية طرابلس إثر إقالة باشاغا
#الحدث_الليبي
بيان لقوة حماية طرابلس إثر إقالة باشاغا
#الحدث_الليبي
يحرفون الكلم عن موضعه .كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون ..
فعن اى شرعية او قانون تتحدثون وانتم تنصرون الباطل بقايا مجلس رئاسى منتهى الصلاحية وحكومة رفضها مجلس النواب وجلبتم مرتزقة واحتلال لمحاربة الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب والمسيطر حاليا على اقليمى برقة وفزان والهلال النفطى وسرت وجنوب اقليم طرابلس وبدونه لن تتوحد البلاد يااوغاد فانتم حريم السلطان تتصارعون على ثلث ليبيا فقط وليس لكم اى حاضنة شعبية فالقبائل الليبية داعمة للجيش الوطنى وحده
انتم ممن ينطبق عليهم قوله تعالى
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18)
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