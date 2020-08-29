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حسب مصادر خاصة لــ " الحدث " : • تركيا تلعب دور وسيط لاحتواء الخلافات

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حسب مصادر خاصة لــ " الحدث " :

• تركيا تلعب دور وسيط لاحتواء الخلافات بين وزير داخلية الوفاق وفايز السراج لانهاء الخلافات

• فايز السراج خطط ليكون هناك تغييرات بالمجلس الرئاسي علي نطاق واسع وتركيا ترفض اجراء تغيير كبير وتتحفظ حاليا

• فايز السراج ابلغ انقرة بشروطه لمنع التصعيد مع وزير الداخلية علي رأسها وقف الهجوم الاعلامي وعدم اعطاء اي مليشيات اوامرا دون العودة لرئاسة حكومة الوفاق

• اعتقال عناصر من مجموعات مسلحة تابعة لوزير داخلية الوفاق من قبل مليشيات السراج

• وزير داخلية الوفاق يرفض الخضوع لاي تحقيقات من قبل السراج

• مليشيات تتبع فايز السراج قامت بالتحقيق مع عناصر موالية لوزير داخلية الوفاق وطالبتهم اما بالانضمام لهم او سحب الاسلحة الخاصة بهم

• تركيا ترسل وفدا امنيا رفيع المستوى الي ليبيا للإجتماع بفايز السراج واحتواء خلافات حكومة الوفاق

• مسؤولون امنيون في حكومة السراج طالبوا بالافراج عن المتظاهرين لاحتواء التظاهرات وعدم تصاعدها

• تركيا اتخذت قرارا بتعيين قائد عسكري تركي مسؤول عن جميع المليشيات وتعيين القيادات فيها ويكون نائبه ليبيا بهدف السيطرة علي المجموعات المسلحة بشكل كامل

• تشكيل هيئة عمليات عسكرية موحدة لادارة جميع المليشيات المسلحة وتكون مسؤولة والهدف هو عدم سيطرة اي طرف من الوفاق علي المجموعات المسلحة

• معيتيق طالب السراج بوقف القبض علي المتظاهرين

• انقرة ترعي اجتماعا للتنسيق بين السراج واعضاء من حكومته وعناصر من الاخوان وقيادات من المليشيات المسلحة

• تركيا اعطت الضوء الاخضر لمستشاريها العسكريين باعادة توجيه المجموعات المسلحة الي سرت والجفرة

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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