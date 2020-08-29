حسب مصادر خاصة لــ " الحدث " :
• تركيا تلعب دور وسيط لاحتواء الخلافات بين وزير داخلية الوفاق وفايز السراج لانهاء الخلافات
• فايز السراج خطط ليكون هناك تغييرات بالمجلس الرئاسي علي نطاق واسع وتركيا ترفض اجراء تغيير كبير وتتحفظ حاليا
• فايز السراج ابلغ انقرة بشروطه لمنع التصعيد مع وزير الداخلية علي رأسها وقف الهجوم الاعلامي وعدم اعطاء اي مليشيات اوامرا دون العودة لرئاسة حكومة الوفاق
• اعتقال عناصر من مجموعات مسلحة تابعة لوزير داخلية الوفاق من قبل مليشيات السراج
• وزير داخلية الوفاق يرفض الخضوع لاي تحقيقات من قبل السراج
• مليشيات تتبع فايز السراج قامت بالتحقيق مع عناصر موالية لوزير داخلية الوفاق وطالبتهم اما بالانضمام لهم او سحب الاسلحة الخاصة بهم
• تركيا ترسل وفدا امنيا رفيع المستوى الي ليبيا للإجتماع بفايز السراج واحتواء خلافات حكومة الوفاق
• مسؤولون امنيون في حكومة السراج طالبوا بالافراج عن المتظاهرين لاحتواء التظاهرات وعدم تصاعدها
• تركيا اتخذت قرارا بتعيين قائد عسكري تركي مسؤول عن جميع المليشيات وتعيين القيادات فيها ويكون نائبه ليبيا بهدف السيطرة علي المجموعات المسلحة بشكل كامل
• تشكيل هيئة عمليات عسكرية موحدة لادارة جميع المليشيات المسلحة وتكون مسؤولة والهدف هو عدم سيطرة اي طرف من الوفاق علي المجموعات المسلحة
• معيتيق طالب السراج بوقف القبض علي المتظاهرين
• انقرة ترعي اجتماعا للتنسيق بين السراج واعضاء من حكومته وعناصر من الاخوان وقيادات من المليشيات المسلحة
• تركيا اعطت الضوء الاخضر لمستشاريها العسكريين باعادة توجيه المجموعات المسلحة الي سرت والجفرة
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