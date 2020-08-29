العدالة والبناء: على المجلس الرئاسي حل الخلافات الحاصلة بين أعضائه والتشاور بدل الاستفراد بالقرارات. #ليبيا #المرصد
العدالة والبناء: على المجلس الرئاسي حل الخلافات الحاصلة بين أعضائه والتشاور بدل الاستفراد بالقرارات. #ليبيا #المرصد
خزب العمالة والغباء اصل كل البلاء فهم لا ينشطون الا فى الظلام ويبيعوا الوطن للمحتل التركى وراينا الاخوانى الحقير خالد المشرى يجتمع مع المعتوه فى غرفة مغلقة مما يدل على الخيانة والعمالة لهذا التافه وايضا باشاغا يجتمع مع الاكار الحمار بهدف استغلال الحراك الشعبى لمصلحة الاحتلال التركى والسيطرة الاخوانية على السلطة رغم الرفض الشعبى للاخوان شر خلق الله حثالة المجتمع ولا مكان للخوان الا فى السجون
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