صور | محمد الحصان آمر ” الكتيبة 166 ” يستقبل باشاآغا من داخل الطائرة في مطار معي

صور | محمد الحصان آمر ” الكتيبة 166 ” يستقبل باشاآغا من داخل الطائرة في مطار معيتيقة مع تمركز حوالي 300 سيارة مسلحة خارج المطار على متنها مسلحون يتوعدون ” القوة المشتركة ” والسراج . #ليبيا #المرصد