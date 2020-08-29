صور | محمد الحصان آمر ” الكتيبة 166 ” يستقبل باشاآغا من داخل الطائرة في مطار معي

صور | محمد الحصان آمر ” الكتيبة 166 ” يستقبل باشاآغا من داخل الطائرة في مطار معيتيقة مع تمركز حوالي 300 سيارة مسلحة خارج المطار على متنها مسلحون يتوعدون ” القوة المشتركة ” والسراج . #ليبيا #المرصد
صور | محمد الحصان آمر ” الكتيبة 166 ” يستقبل باشاآغا من داخل الطائرة في مطار معيتيقة مع تمركز حوالي 300 سيارة مسلحة خارج المطار على متنها مسلحون يتوعدون ” القوة المشتركة ” والسراج . #ليبيا #المرصد
هذه غابة وليست دولة وآية ذلك انظروا ماذا تقول الميليشيات فى ميدان الشهداء ضد باشاغا وانتظروا الاستقبال الحاشد المدجج بالسلاح لباشاغا ولماذا رنبت ميليشيات قدور وبقية الارانب من أمثال الجمبرى .
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