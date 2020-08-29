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صور | محمد الحصان آمر ” الكتيبة 166 ” يستقبل باشاآغا من داخل الطائرة في مطار معي

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | محمد الحصان آمر ” الكتيبة 166 ” يستقبل باشاآغا من داخل الطائرة في مطار معيتيقة مع تمركز حوالي 300 سيارة مسلحة خارج المطار على متنها مسلحون يتوعدون ” القوة المشتركة ” والسراج . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • هذه غابة وليست دولة وآية ذلك انظروا ماذا تقول الميليشيات فى ميدان الشهداء ضد باشاغا وانتظروا الاستقبال الحاشد المدجج بالسلاح لباشاغا ولماذا رنبت ميليشيات قدور وبقية الارانب من أمثال الجمبرى .

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