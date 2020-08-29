عاجل المجلس الرئاسي يكلف محمد الحداد رئيسًا للاركان العامة المجلس الرئاسي يك

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المجلس الرئاسي يكلف محمد الحداد رئيسًا للاركان العامة
المجلس الرئاسي يكلف صلاح النمروش وزيرا مفوضا للدفاع
#الحدث_الليبي
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المجلس الرئاسي يكلف محمد الحداد رئيسًا للاركان العامة
المجلس الرئاسي يكلف صلاح النمروش وزيرا مفوضا للدفاع
#الحدث_الليبي
الحاكم العسكري التركي الآمر الناهي في طرابلس الغرب يكلف الحداد رئيس أركان عصابة الصخيرات المتهالكه التابع للمجلس التعاسي المعين من ليّون ، ليّون الذي أنتقي عملاء معينين لتسيير دفعه الحكم في ليبيا المنكوبه
رئيس اركان قوات براكة الحطب والله جنوا عليك يا حداد في هذا المنصب أمامك جيش أسمه الليبي الوطني وليس بضع مليشيات ستهرب مع سماع اول اطلاقه
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