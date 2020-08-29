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عاجل المجلس الرئاسي يكلف محمد الحداد رئيسًا للاركان العامة المجلس الرئاسي يك

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل

المجلس الرئاسي يكلف محمد الحداد رئيسًا للاركان العامة

المجلس الرئاسي يكلف صلاح النمروش وزيرا مفوضا للدفاع
#الحدث_الليبي



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • الحاكم العسكري التركي الآمر الناهي في طرابلس الغرب يكلف الحداد رئيس أركان عصابة الصخيرات المتهالكه التابع للمجلس التعاسي المعين من ليّون ، ليّون الذي أنتقي عملاء معينين لتسيير دفعه الحكم في ليبيا المنكوبه

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  • رئيس اركان قوات براكة الحطب والله جنوا عليك يا حداد في هذا المنصب أمامك جيش أسمه الليبي الوطني وليس بضع مليشيات ستهرب مع سماع اول اطلاقه

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