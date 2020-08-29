عقب قرار إيقاف باشاآغا.. السفارة الأمريكية: ندعم سيادة القانون.. ويجب التعاون لت

عقب قرار إيقاف باشاآغا.. السفارة الأمريكية: ندعم سيادة القانون.. ويجب التعاون لتوفير الحكم الرشيد للشعب الليبيّ. #ليبيا #المرصد
عقب قرار إيقاف باشاآغا.. السفارة الأمريكية: ندعم سيادة القانون.. ويجب التعاون لتوفير الحكم الرشيد للشعب الليبيّ. #ليبيا #المرصد
اى قانون ايها السفيه المجنون فكل المتصارعين فوق القانون فحكومة السراج بما فيها باشاغا غير قانونية ورفضها البرلمان والحكومة الشرعية الوحيدة التى نالت ثقة البرلمان هى حكومة عبدالله الثنى فهل تدعموها دعما للقانون الليبى ام انكم تتحدثون عن قانون الغاب قانون ساكسونيا عموما الادارة الامريكية اخر حقارة وخارجه عن القانون الدولى حيث تنهب النفط السورى بعيدا عن الحكومة الشرعية السورية
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