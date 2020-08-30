الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، الت

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، التقت، أمس السبت مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، حيث ناقش الطرفان الاوضاع في ليبيا وسبل وقف التصعيد والعودة العاجلة إلى عملية سياسية شاملة برعاية الامم المتحدة، ونوهت ويليامز بدور مصر الايجابي في التعاطي مع مخرجات مؤتمر برلين والتواصل مع جميع الفرقاء الليبيين. كما عقدت ويليامز مع وفد من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية جولة نقاش معمّق لمقاربة الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى تسهيل الحوار الليبي والعودة السريعة إلى العملية السياسية التي تمثل الطريق الأمثل لتخطي العقبات التي تعوق الوصول إلى حلول شاملة ونهائية للأزمة في ليبيا.

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