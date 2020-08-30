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صور | خالد مازن وكيل داخلية الوفاق يرأس اول اجتماع بصفته ” وزير ” عقب توقيف باش

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | خالد مازن وكيل داخلية الوفاق يرأس اول اجتماع بصفته ” وزير ” عقب توقيف باشاآغا عن العمل أكد خلاله بحسب الصفحة الرسمية للوزارة على ان التغيير في الوزارة يهدف للتطوير الاداري المؤسسي بعيدًا عن الولاءات والمحاصصة والمصالح . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • قاله….
    هلها خلاصين وحلها..من يقدرها ..الريقن مايقدر يوصلها!!..😜.. ههههه
    خوتنا يقولو..باهي باهي..تعاله روح اورينه كيف نديرو!.. ههههههه..شيني نروح ياراجل..خيرك مريض انت ..تمشي يراجل .قالي روح..تي وين وين..هههه..كويس والله .تسحابني دجاجه انت؟..ههه

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