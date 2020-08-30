صور | خالد مازن وكيل داخلية الوفاق يرأس اول اجتماع بصفته ” وزير ” عقب توقيف باش

صور | خالد مازن وكيل داخلية الوفاق يرأس اول اجتماع بصفته ” وزير ” عقب توقيف باشاآغا عن العمل أكد خلاله بحسب الصفحة الرسمية للوزارة على ان التغيير في الوزارة يهدف للتطوير الاداري المؤسسي بعيدًا عن الولاءات والمحاصصة والمصالح . #ليبيا #المرصد
صور | خالد مازن وكيل داخلية الوفاق يرأس اول اجتماع بصفته ” وزير ” عقب توقيف باشاآغا عن العمل أكد خلاله بحسب الصفحة الرسمية للوزارة على ان التغيير في الوزارة يهدف للتطوير الاداري المؤسسي بعيدًا عن الولاءات والمحاصصة والمصالح . #ليبيا #المرصد
قاله….
هلها خلاصين وحلها..من يقدرها ..الريقن مايقدر يوصلها!!..😜.. ههههه
خوتنا يقولو..باهي باهي..تعاله روح اورينه كيف نديرو!.. ههههههه..شيني نروح ياراجل..خيرك مريض انت ..تمشي يراجل .قالي روح..تي وين وين..هههه..كويس والله .تسحابني دجاجه انت؟..ههه
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