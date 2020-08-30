صور | خالد مازن وكيل داخلية الوفاق يرأس اول اجتماع بصفته ” وزير ” عقب توقيف باش

صور | خالد مازن وكيل داخلية الوفاق يرأس اول اجتماع بصفته ” وزير ” عقب توقيف باشاآغا عن العمل أكد خلاله بحسب الصفحة الرسمية للوزارة على ان التغيير في الوزارة يهدف للتطوير الاداري المؤسسي بعيدًا عن الولاءات والمحاصصة والمصالح . #ليبيا #المرصد