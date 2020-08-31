رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس بعثة منظمة الإغاثة الأولية الدولية لليبيا P.U.I أحمد جمهور، استمع خلاله لشرح كامل لبرامج عمل المنظمة غير الحكومية والتي تعمل في مجال تعزيز الرعاية الصحية لدى الفئات الأضعف في المنطقة الشرقية وأبرزها النازحين والمهاجرين غير الشرعيين من خلال توفير الأدوية والاستشارات الطبية بالإضافة إلى تأهيل عدد من المرافق الصحية، وكذلك استعرض أهم التحديات التي تواجه عمل المنظمة، وبدوره أكد العقوري حرص لجنة الخارجية على تذليل جميع الصعوبات من أجل وصول المساعدات الطبية إلى من يحتاجها.
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
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