العباني: ميليشيات مصراتة زاد نفوذها بعد تعيين فتحي باشاآغا وزيرًا لداخلية الوفاق. #ليبيا #المرصد
العباني: ميليشيات مصراتة زاد نفوذها بعد تعيين فتحي باشاآغا وزيرًا لداخلية الوفاق. #ليبيا #المرصد
ستضع في حجمها الطبيعي وستذهب الي مزبلة التاريخ ذهاب من سبقتها من مليشيات مصراتيه تفككت بين ضحي وعشيه علي يد بواسل بتي وليد الفتيه فعندما يدرك الليبيين الخطر الوحيد الذي يتهددهم هو أستعلاء مصراته عن بقية المدن فسيهب أحرار ليبيا كبح جماحها كما حصل لها قديما ووضعت في حجمها الطبيعي أي مصراته مدينه ليبيه وليست مالكة ليبيا والآمر الناهي فيها
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