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العباني: ميليشيات مصراتة زاد نفوذها بعد تعيين فتحي باشاآغا وزيرًا لداخلية الوفاق

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

العباني: ميليشيات مصراتة زاد نفوذها بعد تعيين فتحي باشاآغا وزيرًا لداخلية الوفاق. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ستضع في حجمها الطبيعي وستذهب الي مزبلة التاريخ ذهاب من سبقتها من مليشيات مصراتيه تفككت بين ضحي وعشيه علي يد بواسل بتي وليد الفتيه فعندما يدرك الليبيين الخطر الوحيد الذي يتهددهم هو أستعلاء مصراته عن بقية المدن فسيهب أحرار ليبيا كبح جماحها كما حصل لها قديما ووضعت في حجمها الطبيعي أي مصراته مدينه ليبيه وليست مالكة ليبيا والآمر الناهي فيها

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