المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يعقد اجتماعا برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، لمناق

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يعقد اجتماعا برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، لمناقشة الملاحظات الواردة من البلديات بخصوص لائحة القواعد الخاصة بالرسوم والعوائد ذات الطابع البلدي المعتمدة من وزارة الحكم المحلي، وآليات التنفيذ في ظل صدور قرار من المجلس الرئاسي باعتماد اللائحة و وضعها موضع التنفيذ الفوري، والبدء في جباية الإيرادات المحلية على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات الإدارية و فتح الحسابات الخاصة بذلك، حيث قرر الاجتماع تكليف اللجنة العليا لنقل الاختصاصات بمتابعة تنفيذ اللائحة مع وزارتي المالية والحكم المحلي وجمع الملاحظات الفنية التي تصاحب عملية التطبيق وتقديم توصيات بشأنها.

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