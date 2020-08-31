رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري:

-قلقون من التزايد الكبير في أعداد المصابين بمرض كورونا.

-هناك ضرورة أن يكون ملف مكافحة هذا الوباء من أبرز الأولويات.

-إعلان وقف اطلاق النار يعتبر فرصة كبيرة لتركيز جميع الموارد وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بمكافحة المرض في ليبيا.

-التنسيق يجب أن يشمل أيضا مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن انتشار الوباء.

-يجب وضع إجراءات فعالة تضمن بدء العام الدراسي الجديد ومواصلة الأنشطة الاقتصادية التي تعد مصدر رزق للعديد من المواطنين.

-ندعو الجهات المختصة لتحمل مسؤولياتها أمام هذه الجائحة.

-نناشد المواطنين التعاون وإتباع إجراءات السلامة، وننوه بأن مواجهة الوباء هو مسؤولية الجميع دون استثناء.

#الحدث_التونسي