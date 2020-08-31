رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري:
-قلقون من التزايد الكبير في أعداد المصابين بمرض كورونا.
-هناك ضرورة أن يكون ملف مكافحة هذا الوباء من أبرز الأولويات.
-إعلان وقف اطلاق النار يعتبر فرصة كبيرة لتركيز جميع الموارد وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بمكافحة المرض في ليبيا.
-التنسيق يجب أن يشمل أيضا مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن انتشار الوباء.
-يجب وضع إجراءات فعالة تضمن بدء العام الدراسي الجديد ومواصلة الأنشطة الاقتصادية التي تعد مصدر رزق للعديد من المواطنين.
-ندعو الجهات المختصة لتحمل مسؤولياتها أمام هذه الجائحة.
-نناشد المواطنين التعاون وإتباع إجراءات السلامة، وننوه بأن مواجهة الوباء هو مسؤولية الجميع دون استثناء.
#الحدث_التونسي
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