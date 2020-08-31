حارس الديمقراطية والقانون مكافح الفساد .. كشف حساب فتحي باشاآغا. #ليبيا #المرصد
حارس الديمقراطية والقانون مكافح الفساد .. كشف حساب فتحي باشاآغا. #ليبيا #المرصد
.قال تعالى :-
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿204﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿205﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿206﴾
.برز الثعلب يوماً *** في ثياب الواعظينا
فمشى في الأرض يهدي *** ويسب الماكرينا
ويقول الحمد لله *** إله العالمينا
ياعباد الله توبوا *** فهو كهف التائبينا
وازهدوا في الطير إن *** العيش عيش الزاهدينا
واطلبوا الديك يؤذن *** لصلاة الصبح فينا
فأتى الديك رسول *** من إمام الناسكينا
عرض الأمر عليه *** وهو يرجو أن يلينا
فأجاب الديك عذرا *** يا أضل المهتدينا
بلغ الثعلب عني *** عن جدودي الصالحينا
عن ذوي التيجان ممن *** دخل البطن اللعينا
إنهم قالوا وخير *** القول قول العارفينا
مخطئٌ من ظن يوما *** أن للثعلب دين
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