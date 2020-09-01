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الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية تطالب القائم بأعمال النائب العام، بالبد

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية تطالب القائم بأعمال النائب العام، بالبدء الفعلي والحازم بفتح تحقيقات في قضايا الفساد ومحاسبة كل المسؤولين من أعلى سلطات الدولة إلى أدناها، ولا يستثنى من ذلك مساءلة مسؤولي الهيئات الرقابية في حال ثبوت تقصيرهم.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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