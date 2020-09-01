الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية تطالب القائم بأعمال النائب العام، بالبد

الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية تطالب القائم بأعمال النائب العام، بالبدء الفعلي والحازم بفتح تحقيقات في قضايا الفساد ومحاسبة كل المسؤولين من أعلى سلطات الدولة إلى أدناها، ولا يستثنى من ذلك مساءلة مسؤولي الهيئات الرقابية في حال ثبوت تقصيرهم.