عاجل

السراج يعين عضو الرئاسي عبدالسلام كجمان ( إخوان ) رئيسًا للجمعية العمومية لشركة

تم النشر منذُ 43 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السراج يعين عضو الرئاسي عبدالسلام كجمان ( إخوان ) رئيسًا للجمعية العمومية لشركة الكهرباء . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • وخديجة فطابل خيركم نسيتوها ولا لانها موشمة ؟؟؟؟؟اضحك وبس فكروني بمسرحية غوار نخبك يا وطن

    رد

  • ركبوا عليه هذا النعجة وبدأ فى توزيع المناصب عليهم فما علاقة الجاهل الإخوانى كاجمان بالكهرباء فهذه هى الدولة المدنية الرجل المناسب فى المكان المناسب ودولة الكفاءات فلعنة الله على نادية رفعت رئيس ليبيا .

    رد