السراج يعين عضو الرئاسي عبدالسلام كجمان ( إخوان ) رئيسًا للجمعية العمومية لشركة الكهرباء . #ليبيا #المرصد
السراج يعين عضو الرئاسي عبدالسلام كجمان ( إخوان ) رئيسًا للجمعية العمومية لشركة الكهرباء . #ليبيا #المرصد
وخديجة فطابل خيركم نسيتوها ولا لانها موشمة ؟؟؟؟؟اضحك وبس فكروني بمسرحية غوار نخبك يا وطن
ركبوا عليه هذا النعجة وبدأ فى توزيع المناصب عليهم فما علاقة الجاهل الإخوانى كاجمان بالكهرباء فهذه هى الدولة المدنية الرجل المناسب فى المكان المناسب ودولة الكفاءات فلعنة الله على نادية رفعت رئيس ليبيا .
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