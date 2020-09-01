رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية لويجي دي مايو، لمناقشة أهم المواضيع المتعلقة بقطاع النفط والغاز وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، حيث أكّد دي مايو على دعمه الكامل للمبادرة التي اقترحتها المؤسسة لاستئناف إنتاج النفط وتصديره وتجميد إيراداته بالحساب الخاص بالمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي، وذلك بالتوازي مع انطلاق مسار اقتصادي يضمن تحقيق الشفافية المالية.