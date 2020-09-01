البكوش: التعديل الوزاري سيعطي مصراتة حقّها على مستوى ثقلها وتضحياتها. #ليبيا #ال

البكوش: التعديل الوزاري سيعطي مصراتة حقّها على مستوى ثقلها وتضحياتها. #ليبيا #المرصد
البكوش: التعديل الوزاري سيعطي مصراتة حقّها على مستوى ثقلها وتضحياتها. #ليبيا #المرصد
بكوش فنكوش فمصراته ستكون دمار وخراب قريبا ان شاء الله فالمتغطى باردوغان عريان ومع الاستعانة بالمرتزقة من سوريا سيصبح المرتزقة اقوى من المصاريت وسيقضوا عليهم !!!
Misrata(mini Turkey) is as good to Libya as the Corona Virus to the Universe
Hell with you ya Turkish puppy and hell with the rotten Misrata/Misratees, keen cowards and Turkish slaves
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