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البكوش: التعديل الوزاري سيعطي مصراتة حقّها على مستوى ثقلها وتضحياتها. #ليبيا #ال

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

البكوش: التعديل الوزاري سيعطي مصراتة حقّها على مستوى ثقلها وتضحياتها. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • بكوش فنكوش فمصراته ستكون دمار وخراب قريبا ان شاء الله فالمتغطى باردوغان عريان ومع الاستعانة بالمرتزقة من سوريا سيصبح المرتزقة اقوى من المصاريت وسيقضوا عليهم !!!

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  • Misrata(mini Turkey) is as good to Libya as the Corona Virus to the Universe
    Hell with you ya Turkish puppy and hell with the rotten Misrata/Misratees, keen cowards and Turkish slaves

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