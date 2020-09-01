في أول مهمة له بعد تكلفه وزيرا للدفاع بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، يصل ان

في أول مهمة له بعد تكلفه وزيرا للدفاع بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، يصل انقرة ويلتقي بنظيره التركي خلوصي آكار الذي جدد التأكيد على استمرار الدعم التركي في تقديم الأنشطة التدريبية والاستشارات العسكرية والامنية وكذلك يجدد تأكيده علي وقوف تركيا بجانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
وقام النمروش بزيارة طلبة الكلية العسكرية الليبيين الذين تم إرسالهم لاستكمال دراستهم بالكلية العسكرية في تركيا .
في أول مهمة له بعد تكلفه وزيرا للدفاع بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، يصل ان
في أول مهمة له بعد تكلفه وزيرا للدفاع بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، يصل انقرة ويلتقي بنظيره التركي خلوصي آكار الذي جدد التأكيد على استمرار الدعم التركي في تقديم الأنشطة التدريبية والاستشارات العسكرية والامنية وكذلك يجدد تأكيده علي وقوف تركيا بجانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
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