في أول مهمة له بعد تكلفه وزيرا للدفاع بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، يصل ان

في أول مهمة له بعد تكلفه وزيرا للدفاع بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، يصل انقرة ويلتقي بنظيره التركي خلوصي آكار الذي جدد التأكيد على استمرار الدعم التركي في تقديم الأنشطة التدريبية والاستشارات العسكرية والامنية وكذلك يجدد تأكيده علي وقوف تركيا بجانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وقام النمروش بزيارة طلبة الكلية العسكرية الليبيين الذين تم إرسالهم لاستكمال دراستهم بالكلية العسكرية في تركيا .