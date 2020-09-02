أسعار الخضروات والفواكة ليوم الاربعاء 2-9-2020 بسوق الثلاثاء في العاصمة طرابلس
1 كيلو بطاطا 2.75 دينار
1 كيلو فلفل 4.00 دينار
1 كيلو طماطم 3.00 دينار
1 كيلو خيار 3.50 دينار
1 كيلو بصل 1.75 دينار
1 كيلو بادنجان 4.50 دينار
1 كيلو بادنجان 4.00 دينار
1 ربطة جزر 5.00 دينار
1 ربطة خس 4.00 دينار
1 كيلو موز 6.00 دينار
1 كيلو تفاح 16 دينار
1 كيلو دلاع 4.00 دينار
أسعار الخضروات والفواكة ليوم الاربعاء 2-9-2020 بسوق الثلاثاء في العاصمة طرابلس
أسعار الخضروات والفواكة ليوم الاربعاء 2-9-2020 بسوق الثلاثاء في العاصمة طرابلس
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