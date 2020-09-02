خلال اجتماعها مع الرئيس التونسي قيس سعيد.. المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز:
-نعرب عن شكر منظمة الأمم المتحدة لتونس على ما تقدمه من دعم مستمر لجهود البعثة الأممية في ليبيا.
-نؤكد أن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا هو حل سلمي وسياسي، ونشير إلى ضرورة الذهاب إلى الحوار السياسي في أسرع وقت نظرا للظروف الخطيرة في ليبيا في الوقت الحالي.
خلال اجتماعها مع الرئيس التونسي قيس سعيد.. المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا س
خلال اجتماعها مع الرئيس التونسي قيس سعيد.. المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز:
أضف تعليقـك