خلال اجتماعها مع الرئيس التونسي قيس سعيد.. المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا س

خلال اجتماعها مع الرئيس التونسي قيس سعيد.. المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز:

-نعرب عن شكر منظمة الأمم المتحدة لتونس على ما تقدمه من دعم مستمر لجهود البعثة الأممية في ليبيا.

-نؤكد أن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا هو حل سلمي وسياسي، ونشير إلى ضرورة الذهاب إلى الحوار السياسي في أسرع وقت نظرا للظروف الخطيرة في ليبيا في الوقت الحالي.