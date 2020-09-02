وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب: -ق

وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب:

-قرارات مجلس الوزراء الصادرة في اجتماعه الأخير ، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الاربعاء بالزامية ارتداء الجميع الكمامة عند الخروج من المنزل، بمنزلة نقلة نوعية في جهود الدولة لكبح وباء كورونا «كوفيد – 19».

-القرار سيدفع المستهترين بالتدابير الاحترازية لمكافحة الوباء إلى الالتزام لتفادي التعرّض للعقوبات الواردة في هذا الشأن، والتي تشمل الحبس والغرامة.

-القرارات تعبّر عن حرص الدولة الليبية على الصحة العامة، وتبعث رسالة واضحة بأنه لا تهاون مطلقاً في سبيل الحفاظ على حياة المواطنين.