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ليبيون يوجهون رسالة للأمم المتحدة ضد التواجد الأجنبي في ليبيا وجهت مجموعة مكونة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ليبيون يوجهون رسالة للأمم المتحدة ضد التواجد الأجنبي في ليبيا

وجهت مجموعة مكونة من سياسيين وحقوقيين وأكاديميين وإعلاميين ونشطاء رأي ليبيين، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أعربت خلالها عن إدانتها لكافة التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.

وأكدت المجموعة في رسالتها -والتي جاءت ممهورة بنحو 67 توقيعا-، رفضها لأي قوات أجنبية على التراب الليبي سواء كان تواجد بشكل رسمي معلن أو غير رسمي، وتحت أي غطاء ولأي مبرر كان، داعية الأمم المتحدة على اتخاذ ما يلزم لضمان الخروج العاجل للقوات الأجنبية بكافة أشكالها.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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