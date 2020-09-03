صور| مجموعات مسلحة تابعة لباشاآغا تطوق مقر الحكومة في طريق السكة بعد وصوله لحضور جلسة التحقيق معه وسط أنباء حول تراجعه عن مطلبه بعلنية الجلسة . #ليبيا #المرصد
صور| مجموعات مسلحة تابعة لباشاآغا تطوق مقر الحكومة في طريق السكة بعد وصوله لحضور جلسة التحقيق معه وسط أنباء حول تراجعه عن مطلبه بعلنية الجلسة . #ليبيا #المرصد
شغل عصابات مخدرات
شئ يدعوا للضحك القائد الاعمى للمليشيات المشلحة فاسد السراق ليس له سلطة على مليشيات تحاصر مقره انها الدولة المدنية الهمجية الاخوانية يحكمها قانون الغاب قانون سكسونيا والشاطر فيها من ينال رضا السلطان المعتوه ويكون احد جواريه وينحى سرواله ليحصل على الختم السلطانى !!
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