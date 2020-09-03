صور| مجموعات مسلحة تابعة لباشاآغا تطوق مقر الحكومة في طريق السكة بعد وصوله لحضور جلسة التحقيق معه وسط أنباء حول تراجعه عن مطلبه بعلنية الجلسة . #ليبيا #المرصد