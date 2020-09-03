#الحدث_عاجل..#ليبيا — وسائل إعلام ليبية: ميليشيات موالية لباشاغا تطوق مقر حكومة الوفاق بعد وصوله للتحقيق معه
#الحدث_عاجل..#ليبيا — وسائل إعلام ليبية: ميليشيات موالية لباشاغا تطوق مقر حكومة الوفاق بعد وصوله للتحقيق معه
السراج القائد الاعمى للقوات المشلحة لا تخضع له مليشيات تحاصر وكره بالاكراه ولا يستطيع تغيير قائد كتيبة البقرة او الحصان او الفار فكلها حيوانات مفترسة تدعم الدولة المدنية الهمجية المهلبية الاخوانية !!
هل يحدث مثل هذا فى بنغازى عندما يذهب احد لمقابلة المشير يحضر معه قوات استعراضية لا تخضع لسيطرته !!!
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