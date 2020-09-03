مجلس الدولة: القوات التركية جاءت إلى ليبيا بطريقة قانونية وشرعية. #ليبيا #المرصد
مجلس الدولة: القوات التركية جاءت إلى ليبيا بطريقة قانونية وشرعية. #ليبيا #المرصد
اردوغان جاء بطريقة شرجية عن طريق الاخوان المثليين وبعد ان دخل المشرى مع السلطان العثمانى غرفة مغلقة وتحققت الخلوة الشرحية ومن ثمار هذا السفاح هذا الكلام المعتوه فالشرعية لاى اتفاق لابد ات تنل ثقة نواب الشعب اللييى وبما ان هذا لم يتحقق سكر فمك ياحشرى والبش سروالك وغطى مؤخرتك يانجس
احفادك من الخونة ياحشرى ان الاحتلال الايطالى كان مشروعا وان شيخ المجاهدين كان مجرما فالرويبضة امثالك كلامهم مقلوب ووصف لنا رسول الله امثالك
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ)
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