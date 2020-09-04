في تصريحات متلفزة.. مدير مكتبة الإسكندرية مصطفي الفقي: -السياسة المصرية نجحت ب

في تصريحات متلفزة.. مدير مكتبة الإسكندرية مصطفي الفقي:

-السياسة المصرية نجحت بشكل كبير في ليبيا، حيث عبرت عن موقفها في البداية بوضوح تام، وحققت أهدافها دون الدخول في معارك حتى الآن.

-العالم بدأ ينظر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أنه "شخصية مخربة يريد غزو الدول الأخرى".

-أردوغان تراجع عن خطواته في ليبيا امتثالا لنصيحة من العسكرية التركية بأنه لا يجب أن يفتح على نفسه أكثر من جبهة.

-لا يوجد أبدا ضمان لتحركات أردوغان وقد تكون مناورة ما ثم يبدأ التحرك لأن ما كان يعده في المنطقة أمر ضخم وكبير على المستويين العسكري أو الاقتصادي.