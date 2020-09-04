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في تصريحات متلفزة.. مدير مكتبة الإسكندرية مصطفي الفقي: -السياسة المصرية نجحت ب

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

في تصريحات متلفزة.. مدير مكتبة الإسكندرية مصطفي الفقي:

-السياسة المصرية نجحت بشكل كبير في ليبيا، حيث عبرت عن موقفها في البداية بوضوح تام، وحققت أهدافها دون الدخول في معارك حتى الآن.
-العالم بدأ ينظر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أنه "شخصية مخربة يريد غزو الدول الأخرى".
-أردوغان تراجع عن خطواته في ليبيا امتثالا لنصيحة من العسكرية التركية بأنه لا يجب أن يفتح على نفسه أكثر من جبهة.
-لا يوجد أبدا ضمان لتحركات أردوغان وقد تكون مناورة ما ثم يبدأ التحرك لأن ما كان يعده في المنطقة أمر ضخم وكبير على المستويين العسكري أو الاقتصادي.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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