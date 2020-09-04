حراك 23 أغسطس يدعو لاستئناف التظاهر أصدر نشطاء حراك 23 أغسطس، بياناً دعوا من خل

حراك 23 أغسطس يدعو لاستئناف التظاهر

أصدر نشطاء حراك 23 أغسطس، بياناً دعوا من خلاله إلى استمرار المظاهرات يوم الجمعة الرابع من سبتمبر وتحديدا في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، على أن يكون الانطلاق من المناطق باتجاه الميدان بشكل جماعي الساعة الخامسة والتجمع بالميدان الساعة السادسة.

الحراك أكد في بيانه رقم 10 على سلمية المظاهرات ورفض التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ورفع شعارات تأييد لأي جهة أو حزب أو تمجيد لأشخاص. وطالب بيان الحراك المجلس الرئاسي بالإفراج الفوري عن المخطوفين من المؤسسين الموجودين لدى المجموعات المسلحة المنتمية إلى حكومة الوفاق.