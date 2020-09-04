قسم العزل اجدابيا: الأوضاع مزرية ومعظم الأطباء مصابين بكورونا أكدت الدكتورة عبي

قسم العزل اجدابيا: الأوضاع مزرية ومعظم الأطباء مصابين بكورونا

أكدت الدكتورة عبير العكوكي رئيسة القسم العزل بالمستشفى الميداني اجدابيا لمجابهة فايروس كورونا، أن الوضع الصحي في المدينة مزري للغاية بسبب تزايد الإصابات بكورونا ونقص الإمكانيات اللازمة لمجابهته.

وقالت العكوكي، في تصريحات صحفية،، "لو استمر على هذا الحال ستصبح حالات الوفاة في الشوارع فمعدل الإصابات في تزايد مستمر ولا توجد لدينا أسره للإيواء".

وأضافت رئيسة قسم العزل، أن معظم الأطقم الطبية في مستشفى المقريف مصابين بالفايروس، بالإضافة إلى بعض الأطباء في المستشفى الميداني.