اللجنة الاستشارية الطبية لمجابهة كورونا ببلدية الكفرة، تعلن اصابة عددا من الكواد

اللجنة الاستشارية الطبية لمجابهة كورونا ببلدية الكفرة، تعلن اصابة عددا من الكوادر الطبية والطبية المساعدة والفنية العاملين بالمرافق الصحية ومراكز العزل الوبائي، وبينت اللجنة ان تسعة عناصر أصيبوا لكورونا من بينهم الدكتور ربيع لابعج رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الكفرة والدكتور شاكر لابعج" رئيس اللجنة العلمية بمستشفى الكفرة وناجي سليمان حامد" عضو اللجنة الطبية الإستشارية الكفرة ومدير مستشفى شهداء الهواري وناجح محمد ارقيق" مدير مركز الكفرة للسكري ووائل عبدالرحمن التواتي" مدير مركز الأسنان الكفرة.

(الصورة ارشيفية)

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