نحن أعضاء المجلس الاعلى للدوله ، استشعارا منا لخطورة المرحله التي تمر بها بلادنا ومدى أهمية مشاركة كل أعضاء المجلس في الوصول إلى توافقات فيما بينهم لحل المشاكل والاختناقات التي يعاني منها شعبنا منذ سنوات مضت .

ولما كانت عضويتنا بهذا المجلس أساسها اختيار ناخبينا بالدوائر التى نتبعها ، لذلك فإن مبدأ المساواة بين الأعضاء في المشاركة في اتخاد القرارات الصادرة والتي تتعلق باتخاد قرارات تهم كل الوطن هي من الأسس التي لا تمس ولا يمكن التنازل عنها

عليه فإننا نرفض وندين بشدة محاولة اختزال المجلس الأعلى للدولة في شخص رئيسه أو في مكتب الرئاسة مجتمعين وبالتعاون مع قله من الأعوان والمستشارين .

إن انفراد هؤلاء بتكليف لجنه لتمثيل المجلس في اللقاء الذي سوف يتم بالمغرب 5+5 للإجتماع مع اللجنة التي تمثل مجلس النواب يعد خرقا للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس وهو إجراء لا يمكن القبول به فهو لا يمثل المجلس الأعلى للدولة وإننا نرفضه رفضا مطلقا .

إننا لن نفرط في واجباتنا الموكولة لنا ولن نعترف بأي قرارات باسم مجلس الدولة تمثل طيفا سياسيا لا نتفق معه في كثير من القضايا الوطنية

1. عبدالرحمن خليفة الشاطر

2. جمال امحمد بوسهمين

3. محمد عبدالله التومي

4. محمد احمد بوسنينة

5. وحيد محمد برشان

6. عبدالفتاح سعد حبلوص

7. الصادق ابوعائشة كشير

8. سعد ابراهيم بن شرادة

9. عبدالله علي جوان

10. ناجي مختار مبارك

11. لمياء محمد الشريف

12. فوزيةعبدالسلام كروان

13. عائشة يوسف قليوان

14. حسن علي حبيب

15. احمد الطاهر همومة

16. فتح الله محمد السريري

17 .احمد العماري ابوبريق

18 . محمود مختار الطبيب

19. نعيمة محمد الحامي

20 .سالم موسى مادي

21 . كامل محمد الجطلاوي

22 . شعبان علي بوستة

23 . احمد محمد لنقي

24 .ابوالقاسم محمد قزيط