عاجل

في تدوينة عبر فيسبوك عضو مجلس النواب محمد العباني: لعله من المفيد الذكر، أن مجلس

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

في تدوينة عبر فيسبوك عضو مجلس النواب محمد العباني: لعله من المفيد الذكر، أن مجلس النواب الليبي في اجتماعه المنعقد برئاسة النائب الثاني ببنغازي بتاريخ 2020/01/04م. قد قرر إلغاء ما قرره في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/01/25 بشأن المصادقة على اتفاق الصخيرات، وعليه فإن محاولات البعض لترميم اتفاق الصخيرات المتصدع، يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس النواب.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك