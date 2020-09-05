في تدوينة عبر فيسبوك عضو مجلس النواب محمد العباني: لعله من المفيد الذكر، أن مجلس النواب الليبي في اجتماعه المنعقد برئاسة النائب الثاني ببنغازي بتاريخ 2020/01/04م. قد قرر إلغاء ما قرره في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/01/25 بشأن المصادقة على اتفاق الصخيرات، وعليه فإن محاولات البعض لترميم اتفاق الصخيرات المتصدع، يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس النواب.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
صلاح الدين :تركيا تدعم تنظيم داعش الإرهابي والمليشيات في ليبيا
تم النشر منذُ 6 دقائق
وزارة الصحة بحكومة الوفاق، تستحدث قسمًا لغسيل الكلى بمستشفى «مزدة العام» الواقع
تم النشر منذُ 38 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
المغربي ينفي وقوع اشتباكات أو إطلاق نار داخل المنشآت النفطية
تم النشر منذُ 39 دقيقة
احتجاز 15 صيادا إيطاليّا مقابل إطلاق سراح لاعبين ليبيين مسجونين في إيطاليا
تم النشر منذُ 44 دقيقة
أضف تعليقـك