في تدوينة عبر فيسبوك عضو مجلس النواب محمد العباني: لعله من المفيد الذكر، أن مجلس النواب الليبي في اجتماعه المنعقد برئاسة النائب الثاني ببنغازي بتاريخ 2020/01/04م. قد قرر إلغاء ما قرره في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/01/25 بشأن المصادقة على اتفاق الصخيرات، وعليه فإن محاولات البعض لترميم اتفاق الصخيرات المتصدع، يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس النواب.