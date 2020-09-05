المركز الوطني للأرصاد الجوية: طقس متقلب على مناطق الشمال الغربي حيث الرياح شرقية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار والرطوبة عالية خاصة على المناطق الساحلية مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة مساء اليوم السبت وهذه الليلة على أقصى مناطق الغرب(من زوارة إلى طرابلس والدواخل وبعض مناطق الجبل) يصحبها خلايا رعدية وتكون جيدة على بعض هذه المناطق.
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ليبيا مباشر
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