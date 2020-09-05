رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة مبروك أبو عميد: المشكل الليبي في أساسه مشكل اج

رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة مبروك أبو عميد: المشكل الليبي في أساسه مشكل اجتماعي موروث منذ قرون، أنجب مشكل أمني وسياسي واقتصادي وتدخل خارجي، وإذا تمت مصالحة حقيقية بين المناطق والقبائل زال المشكل الأمني والسياسي والاقتصادي والتدخل الخارجي، لكن واقع الحال يتطلب جهدا كبيرا وثقافة الحوار وقبول حقيقة إنه لا مجال لأي طرف باقصاء الآخر كما نحتاج لشجاعة الاعتراف بالخطأ والاعتذار وهناك قواعد تقوم عليها المصالحة وهي: (مبدأ حسن النية- تقصي الحقائق- الاعتذار- جبر الضرر- التسامح) دون ذلك سوف يستمر الصراع والخلاف والتدخل الخارجي مهما حدث وما سوف يحدث من اتفاقات سياسية صخيرات (1) وصخيرات (2) وربما صخيرات (3) بل قد يزداد الأمر تعقيد ونصبح مجبرين على الطائف (2) أو في مراحل لاحقة للتقسيم.