شباب حراك يطلق على نفسه الخيار الثالث، يعلنون الخروج يوم الاحد في العاصمة طرابلس، وغيرها من المدن الليبية للمطالبة بالافراج عن المعتقلين من المتظاهرين.
شباب حراك يطلق على نفسه الخيار الثالث، يعلنون الخروج يوم الاحد في العاصمة طرابلس، وغيرها من المدن الليبية للمطالبة بالافراج عن المعتقلين من المتظاهرين.
هؤلاء ليسوا من طرابلس – انما مرتزقة مصراتة الذين يعبثون في العاصمة بالفساد وتجارة السوق السوداء والدولاز والمخدرات والفجور ويمتهنون السرقة وتم إرسالهم من مصراتة للعاصمة طرابلس – فقط للعبث والتخريب وقطع كابلات الكهرباء وتخريب ألاشجار والحدائق في العاصمة ومعظمهم خريجوا السجون والعاءدون من مالطا وتركيا برعايا المدعو فتحي باش اغا – الذي من المفترض ان يكون مدير الامن الداخلي – ولا يعرف شباب طرابلس الحقيقيين الى الان / لماذا تم التراجع عن اقالته وتقديمه للتحقيق والمحاسبة . في صمت تام ومخجل من القباءل الليبية الشريفة ومشايخ المساجد وحفظة القران الكريم …!!!!!
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