المعارضة التركية :مستقبل الاتفاقية بين أردوغان والوفاق في خطر

إنتقد الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، فائق أوزتراك ،النظام الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، بسبب دعمه لجماعة «الإخوان المسلمين» ، وإفساد علاقات تركيا مع مصر، وعدم التفاهم معها بشأن العديد من القضايا المهمة بالمنطقة.

وأضاف أوزتراك في مؤتمر صحفي : «قلنا تصالحوا مع دول المنطقة، وخذوا خطوات من شأنها أن تمرر ثروات غاز شرق البحر المتوسط إلى دول العالم عبر تركيا، وقلنا إن السبيل للحفاظ على وحدة أراضي سوريا وإحلال السلام في سوريا يكون بالاتفاق بين أنقرة ودمشق، ولكنهم لم يستمعوا إلينا. بل وقعوا اتفاقية فقط مع حكومة الوفاق الليبية».

وشدد أوزتراك على أن مستقبل الاتفاقية بين أردوغان و«الوفاق» في خطر، خاصة بعد أن زار رئيس «الوفاق»، فائز السراج، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات بين فرنسا وتركيا.