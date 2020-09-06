المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، يؤكد أن لقاء وفدي

المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، يؤكد أن لقاء وفدي البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري، اليوم الاحد في المغرب ، يعد اجتماعا تمهيديا لجولات الحوار السياسي القادمة في جنيف التي سيشارك فيها أعضاء لجنة الحوار من مجلسي النواب والدولة وأعضاء لجان الحوار الذين تم اختيارهم من قبل البعثة الأممية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين والمبادرات التي تم طرحها سواء إعلان القاهرة أو مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
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ليبيا مباشر
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