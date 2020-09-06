المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، يؤكد أن لقاء وفدي البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري، اليوم الاحد في المغرب ، يعد اجتماعا تمهيديا لجولات الحوار السياسي القادمة في جنيف التي سيشارك فيها أعضاء لجنة الحوار من مجلسي النواب والدولة وأعضاء لجان الحوار الذين تم اختيارهم من قبل البعثة الأممية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين والمبادرات التي تم طرحها سواء إعلان القاهرة أو مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.