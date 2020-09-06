عضو مجلس النواب محمد العباني: ما حدث في ليبيا لا يعدو كونه انفلات أمني، نتج عنه صراع جماعات مسلحة من أجل نهب ثروة المجتمع، تمكن خلالها "الإخوان المسلمين" من التغلغل في مفاصل الدولة، وإفساد الحرث والنسل، حاول البعض مقاومتها للحد من نشاطها الإرهابي، اما البعض الآخر فقد فضل البقاء في بيته متفرجا، والتباعد عن المشهد وكأنه جائحة كورونا.