الباحث المختص في الشأن الليبي أحمد جمعة: -مشكلة ليبيا بالأساس أمنية ولابد أن يب

الباحث المختص في الشأن الليبي أحمد جمعة:

-مشكلة ليبيا بالأساس أمنية ولابد أن يبدأ العمل بتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية قبيل الدخول في أي عملية سياسية لأن أي مجلس رئاسي جديد أو حكومة جديدة ستكون بحاجة إلى مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة كي تنجح في القيام بالمهام الموكلة إليها لكن أن يتم الانطلاق مجددا إلى تشكيل أجسام سياسية جديدة دون توحيد المؤسسة العسكرية وهيكلة الأجهزة الأمنية فسيظل الواقع الليبي كما هو.

-نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية في ظل انتشار مظاهر الثراء الفاشح لدى أبناء بعض الشخصيات الليبية سواء شرق أو غرب ليبيا يثير استياء الشارع بشكل كبير وسيؤدي لاندلاع تظاهرات بشكل أوسع.

-ليبيا تحتاج وبشكل عاجل لتعيين مبعوث أممي جديد يكون قوي وحاسم ويعمل على البناء على ما توصل إليه المبعوث السابق وليس البدء من الصفر.

-اجتماعات المغرب وجنيف لن تؤدي إلى أي جديد وتبقى الأزمة الراهنة قائمة طالما أن الأطراف تتمسك بالسلطة والمناصب ويبقى المواطن الليبي هو الحلقة الأضعف.