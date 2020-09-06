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في تصريحات لوسائل إعلام.. المتحدث باسم حراك همة طرابلس أحمد أبو عرقوب: -الشعب ا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

في تصريحات لوسائل إعلام.. المتحدث باسم حراك همة طرابلس أحمد أبو عرقوب:

-الشعب الليبي يتطلع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في القريب العاجل، ويرفض أي مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.
-الحراك يطالب بتعطيل الحياة السياسية في ليبيا بإقصاء كافة الأجسام الحالية والوجوه المتصدرة المشهد الحالي.
-نطالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة الإنصات إلى مطالب الشارع الليبي.
-نرجح ‏فشل اجتماع المغرب بين مجلسي النواب الدولة في الوصول لحل.
-الشعب الليبي يتطلع إلى دعم دول الجوار شريط عدم دعمهم لأى طرف من أطراف الصراع.
-مصالح دول الجوار الراعي الحقيقي لها هو الشعب الليبي وليس أطراف الصراع.
-الشارع الليبي يرفض التواجد الأجنبي في البلاد في ظل تردى الأوضاع المعيشية وانعدام سُبُل الحياة الأساسية في ليبيا بالكامل.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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