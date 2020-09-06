الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يستقبل وزير خارجية مالطا ايفار

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يستقبل وزير خارجية مالطا ايفاريست بارتولو لبحث عدد من القضايا من بينها الملف الليبي، حيث صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن الوزير المالطي اهتم بالتعرف على موقف الجامعة العربية إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا لاسيما في ضوء الاهتمام الخاص الذي تبديه مالطا بالشأن الليبي، حيث أطلعه أبو الغيط على ثوابت تعامل الجامعة مع هذا الملف والجهد الذي تبذله لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.