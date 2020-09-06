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وزير الخارجية المصري سامح شكري، يستقبل وزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير الخارجية المصري سامح شكري، يستقبل وزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا ايفاريست بارتولو، لبحث عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك ومن بينها الملف الليبي، حيث استعرض الطرفان المُستجدات على صعيد الساحة الليبية، وأكد شكري في هذا الصدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف تدفق الأسلحة والإرهابيين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، مع العمل نحو التوصل إلى الحل السياسي المنشود.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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