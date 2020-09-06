المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب عبدالله بليحق: -مهام لجنة مجلس النواب في اجتماع

المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب عبدالله بليحق:

-مهام لجنة مجلس النواب في اجتماعات المغرب هذين اليومين مُحددة وفقاً لقرار تكليفها ويقتصر دورها في الوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية فقط والرجوع بها إلى مجلس النواب والتمهيد لانطلاق الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

-ليس هناك أي طرح لأسماء أو غير ذلك فدور اللجنة يقتصر على توزيع هذه المناصب السيادية فقط.

-اللجنة ليست بديلاً عن لجنة الثلاثة عشر الممثلة لمجلس النواب والمنتخبة عن الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر والمُعلن عنها سابقاً من قبل مجلس النواب والتي سوف تمثل مجلس النواب في الأيام المقبلة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.