المسماري: المعركة بدأت تنتقل من الأرض إلى ساحات التفاوض

قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، إن المعركة في ليبيا بدأت تنتقل من الأرض إلى ساحات التفاوض.

وأوضح المسماري أن الجيش الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار بموجب مبادرة القاهرة، قائلا :"الجيش الليبي يسعى دائما إلى السلام والأمن لتحقيق حلم الليبيين في دولة خالية من الإرهاب".

وأضاف المسماري، أن تركيا تواصل عمليات نقل المرتزقة إلى ليبيا وتحاول تعزيز وجودها من خلال السيطرة على مزيد من الموانئ والمطارات، مبينا أن المرتزقة التي يتم نقلهم إلى ليبيا عناصر خطيرة ومدربة.