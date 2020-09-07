رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية "المؤقتة" عبدالله الثني، يلتقي مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، لبحث مستجدات المرحلة والتطور الوبائي للبلاد، وأخر التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة والتي تحول دون تفشي الوباء بين المواطنين. وخلص الاجتماع إلى رفع جزئي لحظر التجول بحيث يكون من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا من كل يوم، مع التشديد على ضرورة التزام كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية بتوفير الكمامات للزبائن والمترددين، وضرورة التزام المواطنين بمعايير التباعد الاجتماعي وبشروط اللجان الفنية المختصة لمنع انتشار الوباء بينهم.

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